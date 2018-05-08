Главный офис Евровидения - 2018 должен осуждать любые провокации с политической составляющей от всех участников международного конкурса.

Так министр культуры Украины Евгений Нищук прокомментировал информацию в СМИ о проведении российской делегацией Евровидения акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне с флагами так называемых "ДНР" и "ЛНР", передает Укринформ.

"Моя точка зрения проста - это очередная провокация Российской Федерации. Мне очень жаль, ведь в прошлом году я тесно сотрудничал с европейскими партнерами, готовя Евровидение в Украине, и я знаю, что главный принцип европейских партнеров и главного офиса Евровидения заключается в том, чтобы не было какой-либо политической составляющей. И эта декларация российских исполнителей и российской делегации еще раз подтверждает тот факт, что мы все правильно в прошлом году сделали, потому что эти провокации могли быть здесь, в Украине, во время проведения Евровидения у нас. Конечно, я осуждаю, так же как и должен осудить это центральный офис Евровидения", - заявил министр.

Как сообщалось, 6 мая российская делегация накануне песенного конкурса "Евровидение-2018" в португальском Лиссабоне устроила акцию "Бессмертный полк", участники которой несли, в частности, флаги так называемых "ЛНР" и "ДНР". Возглавила шествие певица Юлия Самойлова, которая представляет РФ в этом году на "Евровидении".

Как сообщала "Страна", участник Евровидения от Украины Mеlovin устроил концерт на улицах Лиссабона. Видео.

Напомним, как открывали Евровидение 2018 в Лиссабоне.