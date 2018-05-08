Сегодня, 8 мая, в Одессе прогремел взрыв бытового газа в одноэтажном доме. В результате происшествия тяжелые ожоги получил 41-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Одесской области.

Вызов поступил в службу спасения "101" в 08:53. Инцидент произошел в доме на ул. Бабеля, 27. Спасатели прибыли на место происшествия через 4 минуты. Оказалось, что в квартире №8, которая пристроена к двенадцатиквартирному двухэтажному жилому дому, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.

Из-за взрыва частично разрушилась крыша квартиры и сместились несущие балки на площади 15 квадратных метров. Также поврежден шифер на крышах других квартир. Несущие стены не повреждены.

Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил ожоги 95% всего тела. 41-летний мужчина госпитализирован в реанимационное ожоговое отделение городской клинической больницы №10 в крайне тяжелом состоянии.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее во Львовской области взорвался газ в жилом доме.

Также "Страна" писала о последствиях взрыва бытового газа на Харьковщине, где число жертв выросло до трех человек.