Украинский институт национальной памяти инициирует перенос выходного с Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая на 8 мая, когда в Украине отмечается День памяти и примирения.

Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью UNN.

"Мы предлагаем оставить 9 мая как День победы над нацизмом, но выходной перенести на 8 мая, чтобы подчеркнуть важность нового формата памяти и примирения. Это было бы и важным фактором для деполитизации 9 мая. Потому что именно то, что этот день остается выходным, превращает его не в день, когда вспоминают о погибших и живых ветеранах, а в день, когда пророссийские силы выходят на улицы, чтобы напомнить о своем существовании, устраивая провокации с портретом Сталина, красными знаменами, так называемые "бессмертные полки", которые являются российской инициативой, направленной на то, чтобы напомнить, что Украина якобы является частью "Русского мира". Все это остается активным именно из-за того, что 9 мая, как и раньше, является выходным", - подчеркнул Вятрович.

В то же время он выразил убеждение, что ветераны Великой Отечественной войны это поймут.

"Я убежден, что перенос выходного с 9 мая на 8 никоим образом не оскорбит еще живых ветеранов. Зато для младшего поколения это будет сигналом, что мы готовы по-другому смотреть на эти годовщины и готовы идти своим путем, а не навязываемым Россией", - сказал руководитель УИНП.

Он также уверен, что предложения УИНП, направленные на совершенствование национального календаря государственных праздников, тоже будут восприняты спокойно и станут привычным для украинцев явлением.

"Он (календарь - Прим.ред.) уже написан, и мы его передали в Министерство культуры, которое должно его подать на согласование в Кабинет министров... Я верю, что у политиков хватит сил принять этот календарь в полной мере. Речь идет не только об отмене каких-то выходных, таких как 8 марта или 2 мая, речь идет не только о переносе выходного с 9 мая на 8, но и об общем упорядочении системы государственных праздников, которые есть в Украине, чтобы навести в этом порядок. Потому что у нас сейчас отмечаются и советские праздники, и новые украинские праздники, и религиозные праздники", - сказал историк.

Вятрович добавил, что если будет реализована эта концепция, то 8 марта станет Днем борьбы женщин за свои права. Соответственно, это будет рабочим днем.

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