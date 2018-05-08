В военной части, которая дислоцируется в Черкассах рядом со школой, где произошло массовое отравление школьников, - не было фактов отравления военнослужащих.

Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник, комментируя информацию в СМИ о том, что в военной части, недалеко от школы в Черкассах, где произошло массовое отравление учеников, также отравились двое военных, передает УНН.

"На территории части, которая находится в Черкассах, нет никаких ядовитых веществ. На территории части работала санэпидемстанция и тоже не обнаружила никаких вредных веществ и нарушений", - сказал он.

Однако, по словам Сеника, утром во время развода в этой части один из военных получил тепловой удар, но затем вернулся в строй, а еще один военный себя плохо чувствовал, возможно, из-за вчерашнего празднования.

Мы разбирались, как и почему попали в больницу десятки детей. Началось все с того, что в средней школе № 8 во время линейки в честь Дня примирения (официальный эрзац Дня победы 9 мая) сразу 17 детей потеряли сознание.

Гройсман заявил, что отравление в Черкассах и обмороки школьников в Новомосковске не связаны друг с другом.