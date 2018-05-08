В Украине со 2 по 8 мая корью заболели 1 078 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

Заболевших - 479 взрослых и 599 детей.

Количество новых случаев заболевания за последнюю неделю снизилось. Однако растет количество случаев заболевания корью среди взрослых.

"С начала года доля взрослых, заболевших корью, выросла с 34% до 44%", - говорится в сообщении.

Итак, с начала года больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (всего 2 083 человека: 635 взрослых и 1 448 детей), Закарпатской (всего 2 045 человек: 408 взрослых и 1 637 детей), Львовской (всего 1 579 человек: 517 взрослых и 1 062 ребенка), Одесской (всего 1 475 человек: 719 взрослых и 756 детей) и Черновицкой (всего 1 062 человека: 361 взрослый и 701 ребенок) областях.

За последнюю неделю значительно возросло количество зарегистрированных случаев в Волынской, Винницкой, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Херсонской, Черновицкой областях.

В настоящее время Минздрав работает над изменением нормативно-правовой базы, чтобы дать возможность делать бесплатные прививки вакцинами, закупленными на национальном уровне, не только детям, но и взрослым в группе риска.

В 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, 6 человек умерли от осложнений кори.

Как сообщала "Страна", ранее за 9 дней заболели 1 143 человека. Это свидетельство того, что корь не отступает.

Напомним также, что на заводе во Львовской области корью заболели 18 сотрудников.