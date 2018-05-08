Сегодня, 8 мая, Подольский суд Киева избрал меру пресечения для Екатерины Лапинской, которая вместе с другими 5 участниками напала на бойца АТО Дмитрия Вербича.

24-летнюю Екатерину Лапинскую по прозвищу "непоседа" взяли под стражу без права внесения залога до 5 июня.

Сторона обвинения в ходе заседания была уверена в том, что девушка пыталась скрыть свое участие в избиение АТОшника. Она изменила цвет волос, уехала в Харьков (где ее задержали), также сменила номер мобильного телефона, выбросив сим-карту.

Суд удовлетворил требование прокуратуры об аресте обвиняемой без права внесения залога.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура заочно сообщила о подозрении фигуранту дела о нападении на "киборга"