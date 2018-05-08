Во вторник вечером, 8 мая, по состоянию на 17:50, пробки в Киеве достигли 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps. Затруднено движение на Набережном шоссе. Традиционно медленно движутся автомобили в районе центральных станций метро: "Льва Толстого", "Театральная", "Университет". Кроме того, около метро "Берестейская", "Шулявская" и "Нивки" также наблюдаются пробки.

В центре наибольшая пробка на улице Бассейной, Большой Житомирской, Тараса Шевченко, здесь движение идет со скоростью 7 км/ч.

Фото: google.com/maps

Наибольшая пробка образовалась по ул. Елены Телиги, где проходят дорожные работы, и на проспекте Победы.

Практически не "едет" Подол.

Фото: google.com/maps

В центре наибольшая пробка на улице Бассейной, здесь движение производится со скоростью 7 км/ч.

На Кольцевой дороге также авто двигаются со скоростью всего 10 км/ч из-за ДТП.

Фото: google.com/maps

Как сообщала "Страна", в Киеве до 30 июня обещают активно ремонтировать дорогу на улице Телиги.

Стало известно, что в Киеве на три дня ограничат движение в Днепровском районе.

Также мы сообщали, что в Киеве дороги отремонтируют за 1,2 миллиарда гривен.