В среду, 9 мая на стадионе "Днепр-Арена" состоится финал Кубка Украины. Футболисты Шахтера и Динамо начнут матч в 20:30.

Прямую трансляцию матча проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Комментировать игру приглашен Виктор Вацко.

За час до стартового свистка и сразу же после церемонии награждения на "Футбол 1" выйдет программа "Студія LIVE" с анализом игры.

За границей поединок наших грандов в прямом эфире покажут:

Австрия, Германия, Швейцария - DAZN

Нидерланды - Fox Sports 2

Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Сербия - SportKlub 3 Serbia

Хорватия - Sportklub 3 Croatia

Словения - SportKlub 6 Slovenia

Арабский мир - beIN Sports HD 5

Интернет-трансляция встречи по предоплате доступна на сервисе oll.tv.

"Страна" планирует текстовый онлайн-репортаж поединка.

Как сообщала "Страна", Шахтер вырвал победу у Зари на последней минуте и ушел в отрыв от Динамо. Исход матча решил капитан "горняков".

Напомним, что заключительный матч чемпионата "Динамо" - "Шахтер" внезапно перенесли.