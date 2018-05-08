Где в Украине и за границей смотреть финал Кубка Украины Шахтер - Динамо
В среду, 9 мая на стадионе "Днепр-Арена" состоится финал Кубка Украины. Футболисты Шахтера и Динамо начнут матч в 20:30.
Прямую трансляцию матча проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Комментировать игру приглашен Виктор Вацко.
За час до стартового свистка и сразу же после церемонии награждения на "Футбол 1" выйдет программа "Студія LIVE" с анализом игры.
За границей поединок наших грандов в прямом эфире покажут:
Австрия, Германия, Швейцария - DAZN
Нидерланды - Fox Sports 2
Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Сербия - SportKlub 3 Serbia
Хорватия - Sportklub 3 Croatia
Словения - SportKlub 6 Slovenia
Арабский мир - beIN Sports HD 5
Интернет-трансляция встречи по предоплате доступна на сервисе oll.tv.
"Страна" планирует текстовый онлайн-репортаж поединка.
Как сообщала "Страна", Шахтер вырвал победу у Зари на последней минуте и ушел в отрыв от Динамо. Исход матча решил капитан "горняков".
Напомним, что заключительный матч чемпионата "Динамо" - "Шахтер" внезапно перенесли.