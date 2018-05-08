В Кривом Роге на параде в честь Дня памяти и примирения четверо лицеистов потеряли сознание. Парни почувствовали себя плохо внезапно, когда маршировали в колонне. Об этом сообщает сайт "Первый городской".

"По предварительной информации, из строя вывели троих студентов "Крауса" и еще одного учащегося лицея с усиленной военной подготовкой. Первую помощь на месте им оказали медики", - говорится в сообщении.

Участниками и зрителями парада были более тысячи человек. Из них - несколько десятков участников Второй мировой войны.

Возглавил колону городской голова Юрий Вилкул.

По проспекту Мира проехали до десяти боевых машин, торжественным маршем прошли военнослужащие, курсанты военного лицея, авиаколледжа и представители казачества.

Порядок во время проведения парада обеспечивали 150 полицейских.

Депутаты и чиновники возложили сегодня цветы к мемориалам погибших бойцов АТО, воинов-афганцев, памятнику Неизвестному солдату, мемориальному комплексу Победа.

Фото: 1tv.kr.ua

Как сообщала "Страна", сегодня на школьных линейках в честь Дня памяти наблюдались массовые обмороки. Пострадали 19 детей в Новомосковске Днепропетровской области. Также были госпитализированы 50 школьников и 2 учителей в Черкассах.