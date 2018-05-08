Из-за информации о завышенных в десятки раз ценах перед финалом Лиги чемпионов в Киеве столичное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг цен в гостиницах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского управления АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Из-за ажиотажа, вызванного сообщениями о повышении цен отелями на период проведения финала Лиги чемпионов, Киевское территориальное отделение АМКУ начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в столице", - сообщил он.

По его словам, сейчас слишком рано говорить о возможном сговоре или даже открытии дела - информации недостаточно.

"Я лично надеюсь, что цены стабилизируются благодаря рыночным механизмам, ведь спрос движет не только ценой, но и предложением. Поднятие цен во время спортивных событий - обычная практика для рыночных отношений, но подъем на сотни процентов - ненормальная ситуация", - написал Хмельницкий.

Фото: facebook.com/khmelnitskyy.aleksey

В Киеве 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА (Union of European Football Associations - спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии) по футболу.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев перед финалом Лиги чемпионов украшают цветочными панно и объемными надписями. Фото.

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