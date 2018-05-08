В Риге полиция безопасности известного защитника прав неграждан Латвии Владимира Линдермана. Об этом сообщает российский журналист Константин Семин в Facebook.

Семин пишет, что это уже второй политический арест за последнее время (ранее был взят под стражу Александр Гапоненко).

"Постепенное, демонстративное давление на представителей русскоязычной общины в Прибалтике продолжается. Задача - заглушить любые голоса, пока еще осмеливающиеся возражать наращиванию в регионе военного присутствия НАТО, а также культурной и правовой дискриминации тех, кого в младоевропейских государствах теперь презрительно именуют "национальным меньшинством", - пишет Семин.

Фото: facebook.com/KVSyomin

"Страна" сообщала, что Владимир Линдерман родился в Латвии. В советские годы его родители переехали в страну из Украины. В Риге он родился, получил два неоконченных высших образования, здесь застал распад СССР. Работал журналистом, издавал контркультурную эротическую газету, создал партию "За родной язык", хотел баллотироваться, но – не сложилось. Линдерман не может голосовать и не может быть избранным.

Таких как он, называют неграждане. В паспортах так и написано – nepilsoņi, а в загране – aliens passport. Паспорт иностранца, чужого. Это уникальное явление, существует только в двух странах мира – Латвии и Эстонии.

Линдерман в Латвии в представлении не нуждается. В 2002 он защищал Эдуарда Лимонова, взяв на себя авторство манифеста, из-за которого Лимонову инкриминировали экстремистские статьи. Тем временем в Латвии против него возбудили уголовное дело за покушение на жизнь президента и призывы к свержению государственного строя. Россия, где Линдерман в то время находился, выдала его Латвии и он провел полгода в СИЗО. Впоследствии обвинение в призывах к свержению власти было снято, а по хранению взрывчатых веществ Абель был оправдан.

Как сообщала "Страна", в конце апреля в Латвии задержан руководитель "Конгресса неграждан" Александр Гапоненко.