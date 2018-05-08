В Киеве на 9 мая изменили маршруты движения троллейбуса №38 и автобуса №24. Об этом предупредили в КП "Киевпастранс".

Так, завтра ориентировочно с 06:00 до 11:00, в связи с запретом движения всех видов транспорта на ул. Ивана Мазепы и ул. Лаврской, вносятся изменения в работу троллейбусов маршрута №38 и автобуса №24 из-за проведения мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В частности, с начала движения до окончания мероприятий движение троллейбусов маршрута №38 будет организовано от станции метро "Выдубичи" к б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Движение автобусов маршрутов №24 организуют от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. Лобановского.

Напомним, что 8 мая в Украине, согласно указу президента Петра Порошенко, стало Днем памяти и примирения, а 9 мая, в соответствии с законами о декоммунизации, которые были одобрены Верховной Радой в апреле того же года, - Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ко Дню памяти и примирения и 73-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне в столице состоится ряд мероприятий.

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