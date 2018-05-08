Сегодня, 8 мая, в Черкассах с подозрением на отравление неизвестным веществом госпитализировали 50 школьников и 2 учителей. В Новомосковске Днепропетровской области 19 учеников также почувствовали себя плохо после школьной линейки в честь Дня памяти и примирения.

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что эти чрезвычайные события не связаны, поэтому волноваться не о чем.

"Мы также исследуем ситуацию в Днепропетровской области. Мы не связываем это на данный момент - там совсем другая история. Но мы будем исследовать одинаково и то, что произошло там, и то, что произошло здесь. И все мероприятия будем на 100% проводить по этим двум случаям", - сказал Гройсман.

Он заявил, что в случае выявления связи между двумя случаями, об этом публично сообщат.

По словам Гройсмана, в Черкассах могло произойти распыление газа. Ситуация локализована, дети в стабильном состоянии.

Как сообщала "Страна", и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что дети могли отравиться на улице или в помещении школы. У всех пострадавших наблюдается ингаляционная токсическая реакция.