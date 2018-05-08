В Одесской области в кювет съехал школьный автобус с детьми из-за технических проблем.

В транспортном средстве находились 15 школьников, к счастью, никто из них не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Никто из детей не пострадал, их осмотрел врач, сейчас они находятся дома. Водитель трезвый, он объяснил, что у транспортного средства внезапно отказали тормоза", - рассказал начальник Подольского отделения полиции Николай Песчанский.

В рамках уголовного производства полицейские проверят документы о прохождении технического осмотра транспортного средства, водительское удостоверение, страховой полис, отметки о прохождении водителем медицинского осмотра перед выездом на маршрут

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Ивано-Франковском маршрутка перевернулась и упала в кювет, водитель погиб.

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