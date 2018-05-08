В Николаевской области из-за лобового столкновения автомобилей на трассе М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" погиб один человек, еще семь пострадали.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Среди пострадавших возле села Федоровка Николаевской области также один ребенок и два гражданина Турции.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Во вторник, 8 мая, в 03:40 на линию "101" поступил звонок о ДТП в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Elantra и JAC S2.

Водитель Hyundai Elantra был заблокирован элементами автомобиля, спасатели с помощью гидравлического резака-разжима его деблокировали, однако он скончался в больнице.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Все пострадавшие госпитализированы в Березанскую центральную районную больницу.

Водитель и ребенок из JAC S2 пребывают в тяжелом состоянии.

Ранее "Страна" сообщала о тройном ДТП в Николаевской области: к врачам обратились уже 19 человек.

Также ямы на дорогах. В Николаевской области произошло тройное ДТП с военным бусиком.