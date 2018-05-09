В 2018 году 9 мая для украинцев по-прежнему остается выходным днем. В этот день практически все страны бывшего СССР отмечают День Победы.

В Украине неоднократно высказывались пожелания перенести праздник на 8 мая, как во всем мире, и от 8 мая, и отмечать в эту дату День памяти и примирения. Дату в Украине отмечают, но выходного 8 мая нет. При этом официально выходным остается 9 мая как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В 2018 году этот праздник приходится на среду.

Символом Дня памяти во всем мире является красный мак, а советская символика в Украине находится под запретом в рамках декоммунизации.

История Дня победы

После кровопролитной Второй мировой войны 7 мая 1945 года во французском городе Реймс был подписан акт капитуляции Германии. Однако Антигитлеровская коалиция официально приняла его 8 мая в 23:01 по берлинскому времени.

Именно поэтому есть разница в отмечании дат праздника в мире и в бывшем СССР – на момент принятия акта капитуляции в столице СССР Москве была уже одна минута первого, то есть наступило 9 мая.

При этом в Москве уже было 00:01 9 мая.

Приняв капитуляцию, Советский Союз, тем не менее, не сразу подписал мир с Германией. Формально получилось, что СССР остался с Германией в состоянии войны. Юридически это состояние было прекращено 25 января 1955 года после того, как Президиум Верховного Совета СССР принял соответствующее решение.

Однако День Победы отмечали как праздник, невзирая на это.

Первое празднование Дня Победы прошло 9 мая 1945 года и завершилось грандиозным салютом. 24 июня 1945 года в столице СССР прошел парад Победы над фашистской Германией.

С 1945 по 1948 года День Победы являлся выходным, но Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года выходной был отменен. Даже 10-летний юбилей победы был рабочим днем. В течение следующих 20 лет праздничные мероприятия ограничивались в основном салютом, а граждане вместе с ветеранами отмечали этот день без выходного.

Есть версия, что отмена выходного была связана с популярностью генерала Жукова, и это не нравилось Иосифу Сталину. Хотя это объяснение и небезупречно: при Хрущеве, который с Жуковым был в нормальных и даже союзнических отношениях 9 мая выходным так и не стало.

В целом тогда было меньше выходных, чем во времена застоя: страна активно индустриализировалась, восстанавливая разрушенное после войны и возводя новое: заводы, шахты, жилье.

9 мая - выходной

Вновь выходным праздник стал в 1965 году при Леониде Брежневе, который решил увеличить масштаб торжеств в этот день. Это было связано с желанием власти поднять свой престиж - да и с возможностью, которая появилась у страны: экономиеское восстановление было завершено.

Кроме того Брежнев и сам был фронтовиком. Поэтому ему были не чужды жалобы ветеранов, которые не могли нормально отметить этот большой для них праздник вместе с однополчанами, поскольку из-за того, что они зачастую жили в разных городах, из-за работы не было возможности проводить встречи.

Брежнев внес и другие инновации в празднование Дня Победы, кроме выходного. Так, стало традиционным проведение военного парада. Кроме того, генсек принял участие в открытии Могилы Неизвестного солдата, после чего появилась традиция возложения цветов к аналогичным памятникам в городах Союза.

При Брежневе возник и гимн Победе - песня "День Победы" в исполнении Льва Лещенко.

Традиционно в этот праздник в большинстве стран бывшего Союза производятся организованные шествия к памятникам, имеющим отношение к этим праздникам (могила Неизвестного солдата, памятники неизвестному матросу в приморских городах, памятные стеллы, обелиски, парки) с церемонией возложения венков, в городах-героях проводятся праздничные салюты.

Широкое распространение получила акция "Бессмертный полк" - это акция российского происхождения, которая поддерживается и в других странах, в том числе и в Украине. Ее суть в том, что участники идут торжественным шествием с портретами своих родственников-ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в этой войне. В Украине тоже проводятся такие акции, но зачастую им препятствуют националисты.

Как отмечают День победы в Украине

В Украине отмечают и 8, и 9 мая, причем первый – День памяти и примирения – появился лишь в 2015 году. Кроме того, в нашей стране уже несколько лет как отказались от проведения военных парадов 9 мая.

С 2015 года украинский Институт национальной памяти рекомендовал отмечать новый праздник в измененном формате. 9 мая в тот год состоялись возложение цветов к памятникам неизвестным солдатам, а в Киеве марш мира при участии военных духовых оркестров не только из Украины, а из других стран, в частности, Эстонии, Литвы, Польши, Сербии. Кроме того, президент своим приказом учредил юбилейную медаль "70 лет Победы над нацизмом".

Кроме того, официально в Украине с 2015 года символом Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня памяти и примирения, является цветок красного мака, который используется в европейских странах.

Украинская стилизация этого символа была выполнена харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным.

При этом многие украинцы не согласились с новомодными трактовками праздника. То, что власть пытается преподнести как День скорби и примирения, для них остается днем радости и триумфа победы в самой страшной войне, которую когда-либо знало человечество.

Открытки с Днем Победы 9 мая: картинки и анимация