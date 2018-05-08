С начала мая на Донбассе началось очередное обострение – артиллерийские обстрелы с обеих сторон происходят намного чаще чем, в апреле. В командовании Объединенными силами даже заявили о серьезной ситуации в регионе, то же самое говорят сепаратисты.

Сильные обстрелы начались после старта Операции объединенных сил и только усилилсь к инаугурации Путина. Буквально сегодня обе стороны противостояния отчитались о серьезных разрушениях на подконтрольных себе территориях.

Страна выяснила, почему вновь заговорили пушки на Донбассе.

Обмен снарядами и обвинениями

Обе воюющие стороны уже традиционно обвиняют противника в провокациях и нагнетании напряженности на линии фронта. Например, в так называемой "ДНР" отмечают, что за прошедшую неделю украинская артиллерия обстреливала их позиции и населенные пункты более 13 раз.

Помимо артиллерийских "прилетов" на позиции сепаратистов, как утверждают в "ДНР", снаряды и мины ложились и на жилые дома в Горловке и Донецке. Было ранено и убито несколько гражданских.

Только сегодня утром была обстреляна северная часть Горловки, повреждены восемь домов, почти 350 остались без газа.

В свою очередь, командование Объединенных Сил на Донбассе обвинило сепаратистов в нарушении Минских договоренностей и заговорило о признаках обострения.

По информации пресс-службы ООС, сепаратисты 15 раз использовал запрещенное вооружение (имеется в виду применение артиллерии и минометов крупных калибров – ред.), бои происходили под Крымским, Попасной, Новотошковским, Луганским, Авдеевкой, Широкино. Также был обстрелян поселок Зайцево и КПП украинских пограничников в этом населенном пункте.

Мирные жители пострадали и на украинской стороне. Так, в ночь на 8 мая обстреляли небольшой поселок Лоскутовка, который находится в Попаснянском районе Луганской области.

Помимо пострадавших мирных жителей, с обеих сторон в результате артиллерийских дуэлей есть потери и среди военных. По информации пресс-службы ООС, со стороны "ЛДНР" погиб один и ранено пять боевиков. В свою очередь, по информации источников "Страны", у украинских военных погибло двое человек, ранено около десятка. К слову, в Одесский военный госпиталь позавчера прибыл самолет с ранеными бойцами ВСУ.

Одним из самых случаев за последние дни стал подрыв украинского БМП на фугасе - в штабе ООС утверждали, что военные попали в засаду, после чего завязался встречный бой. То есть - происходит не только артиллерийская война, но и более редкие для бывшей АТО ближние боестолкновения.

"Боятся, что мы испортим им 9 мая"

Те украинские военные, которые непосредственно находятся на линии фронта, говорят о том, что нарастание артобстрелов началось с конца апреля, а с 5 мая обстрелы происходят каждую ночь.

"Чаще всего к нам прилетает на Донецком направлении и в Широкино. Сепаратисты очень нервничают, боятся, что мы постараемся "испортить" им праздник 9 мая, опасаются, что с нашей стороны готовится несколько прорывов в Донецком направлении. Также боятся, что мы постараемся отодвинуть линию фронта от Мариуполя – в Широкино.

Сепаратисты изо всех сил укрепляют позиции, подтянули дополнительные подразделения на передке и усилили уже действующие личным составом. Они страхуются, местами есть попытки сепаратистов вплотную придвинуться к нашим позициям и охватить наши опорные пункты с нескольких сторон. В последнее время со стороны сепаратистов усилилась деятельность РЭБ – передвижных станций радиоэлектронной борьбы, которых с "той" стороны появилось очень много" - рассказал "Стране" подполковник ВСУ Алексей В.

Версия о том, что в Донецке и Луганске опасаются, будто ВСУ "испортят 9 мая", логично укладывается в канву недавнего заявления заместителя командующего "армией ДНР" Эдуарда Басурина. Он не исключил, что во время празднования Дня Победы со стороны Украины "могут устраивать провокации, в что числе с обстрелами городов".

Почему обострилась ситуация

По мнению одного из старших офицеров ООС, обострение на фронте связано также с попыткой "напомнить" о себе правительтву РФ и Путину руководства "Л/ДНР".

"Руководители сепаратистов подгадали с обострением на фронте под инаугурацию Путина. Это своеобразный сигнал "ястребам" из окружения Путина, мол, нужно увеличить поддержку республик и поддержать их материально. Дескать, Украина напирает изо всех сил, а они держатся на "честном слове и на одном крыле" - утверждает источник Страны в штабе ООС.

В свою очередь, рядовые бойцы и младшие офицеры ВСУ, которые непосредственно находятся на линии фронта, говорят, что "летит" с обеих сторон и почти нереально понять, кто начал первым.

"На этой войне невозможно сказать, кто первый начал стрелять. Кто-то, где-то стрельнул в конце апреля, кто-то ответил, наши или сепары – никто не знает. Сейчас это переросло во всеобщий …дец. Насыпают непрерывно, мы зарылись в землю как кроты. Даже днем уже перебежками по окопам передвигаемся", - признался капитан ВСУ Евгений Д.

По его словам, такое перед любыми праздниками происходит.

"Очень лупили с той стороны 2 мая. Это они так "за Одессу" мстили, даже включали по радио песню "Ты одессит, Мишка". Сейчас так "отмечают 9 мая, наши не отстают. Еще нервов сепарам доставило то, что на Донбассе теперь официально "особое положение", почти военное. Они ждут подвоха от переформатирования в новый режим, ждут, что мы пойдем на прорыв к Донецку. Еще сепары ждут, что мы начнем применять "Джавелины". Но их на передке никто не видел. У нас шутят, что Джавелинами оснастили личную охрану Пороха" - говорит Евгений.

По словам других собеседников "Страны", обострение может быть связано с тем, что Объединенные силы начали делать "пробу пера", усиливая подразделения ВСУ дополнительной артиллерией, позволяющей эффективно обстреливать глубокие эшелоны обороны сепаратистов. Впрочем, противник действуют вполне зеркально.