Сегодня, 8 мая Армен Саркисян, президент Армении, подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром.

Об этом сообщает news.am.

Указ подписан на основании ч.5 статьи 149 Конституции.

Выборы премьер-министра состоялись сегодня, 8 мая, на специальном заседании Национального собрания.

Новоизбранного премьера уже успел поздравить президент России Владимир Путин, который направил поздравительную телеграмму Пашиняну по случаю вступления в должность премьер-министра Республики Армения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Парламент Армении со второй попытки проголосовал за назначение лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Пашинян получил 59 голосов "за" и 49 голосов "против".

Ранее "Страна" сообщала, что Путин встретится с Пашиняном в Сочи уже через неделю.

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