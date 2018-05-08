Сегодня, 8 мая, Центр информационно-психологических операций Министерства обороны (воинская часть А4398) отменил тендер на проведение социологического опроса жителей Южного федерального округа России и аннексированного Россией Крыма за 1,6 млн гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Тендер отменен сегодня. Причины по телефону назвать не могу", - заявил представитель заказчика Александр Шестопалов.

Ранее в открытом доступе в электронной системе публичных закупок ProZorro появилась информация о том, что воинская часть А4398 (Бровары, Киевская область) объявила тендер на 1,6 млн гривен для проведения соцопроса жителей южных регионов РФ и Крыма.

Было, что соцопрос должен включать проведение не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2 000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента.

Предмет исследования - потенциал активности жителей южных регионов РФ и степень их влияния на социально-политическую ситуацию в регионе.

Исследование было запланировано в 5 регионах: Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область и аннексированный Крым.

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