8 мая, в День памяти и примирения, представители организации "Антикоррупционный блок участников АТО" посетили торжественные мероприятия на Мемориале Славы в Харькове и встретили там человека, чье лицо было похоже на одного из нападавших на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

У него есть своя версия о произошедшем и он говорит об этом на видео.

Зовут его Горяшин Владлен Олегович и судя по удостоверения УБД, что предъявил - он участник АТО. Говорит, что служил в инженерных войсках. По его словам, он отдыхал в компании друзей в Харькове, среди которых была девушка, знакомая его друга, которую Горяшин знал меньше суток, которая приехала из Киева.

Как позже выяснилось, именно эта девушка и была сторонницей антифашистского движения и принимала участие в нападении на Дмитрия Вербича.

На утро правоохранители ворвались в квартиру, где развлекалась компания и задержали всех, кто был в квартире и сделали их фото. Пока задержанные находились за решеткой, в сети были распространены их фото с предписанием, что эти люди виновны в нападении на участника АТО.

По словам Горяшина, правоохранители выяснили, что он не причастен к нападению и позже задержанные были отпущены из-под стражи под арестом осталась только девушка из движения "антифа". Зовут ее Екатерина Лапинская и она, по предварительным данным, является дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита МО, полковника Лапинского Сергея Викторовича.

Является ли Горяшин сторонником "антифа", достоверно не известно. Сам он свою причастность к левым, или любым другим организаций категорически отрицает.

Сам Владлен Горяшин говорит, что боится выходить из дома, а сегодня на Мемориал пришел пообщаться с участниками боевых действий, искать их поддержки, чтобы доказать свою невиновность.

Фото: facebook.com/anticorATO/

Ранее мы писали, почему в нападении на добробатовца в Киеве националисты увидели для себя "тревожный сигнал".