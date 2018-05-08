Прокуратура Одесской области сообщила о новом подозрении директору лагеря "Виктория" и его заместителю в завладении средствами сотрудников лагеря в размере 120 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

Досудебное расследование в уголовном производстве (ч. 3 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины) осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции.

"Должностные лица внешкольного детского учреждения с января по август 2017 года путем внесения недостоверных сведений в табели учета рабочего времени по трудоустройству и отработанных часов для 6 сотрудников завладели средствами из местного бюджета", - отмечается в сообщении.

Прокуратура считает, что фактически указанные сотрудники к выполнению обязанностей не приступали, а лишь учитывались как работающие.

Средства снимались с одного банкомата, расположенного на территории Киевского района Одессы.

По заключению экономической экспертизы размер ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц коммунального предприятия, составляет более 120 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Фото: facebook.com

В лагере "Виктория" в ночь на 16 сентября 2017 года произошел масштабная пожар. На тот момент в корпусе, где возникло возгорание, находились 42 ребенка. Трое из них погибли, троих госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что суд продлил содержание в СИЗО экс-директора сгоревшего детского лагеря "Виктория".

Также суд вынес приговор воспитательнице лагеря "Виктория", отвечавшей за противопожарную безопасность.