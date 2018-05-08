Исполняющая обязанности министра здавоохранения Ульяна Супрун, которая экстренно вылетела вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Черкассы, рассказала о состоянии здоровья 50 школьников и 2 учителей, госпитализированных в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром на линейке в одной из школ произошло отравление школьников. По состоянию на сейчас, по уточненной информации, госпитализированы 50 детей и 2 взрослых. 11 детей находятся в реанимации, все стабильны. У всех пострадавших наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

Отравление произошло локально на территории школы, где проходила

линейка.

За ее пределами пострадавших нет. Пострадавшие дети разного возраста и отравились на улице или в помещении школы. Сейчас все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей.

Ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха для установления причин отравления.

Благодарна медикам Черкасс за оперативную и профессиональную реакцию", - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", инцидент произошел сегодня утром в ОШ № 8. Изначально 17 детей потеряли сознание во время школьной линейки в честь Дня памяти и примирения. Позже стало известно про отравление 42 ребенка, а после появилась информация о госпитализации 53 человек, включая преподавателей школы.