Коммунальщики украшают Киев цветочными панно и объемными надписями к финалу Лиги чемпионов УЕФА и Лиги УЕФА среди женщин.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной организации "Киевзеленстрой" на странице в Facebook.

Фото: facebook.com/zelenbud

Вдоль основных транспортных магистралей города устанавливают тематические цветочные панно и конструкции объемных надписей с использованием официального хэштега #UCLfinal.

Фото: facebook.com/zelenbud

В частности, на Голосеевском проспекте уже появилась объемная надпись, посвященная чемпионату, и тематическая клумба. Также на улице Набережно-Крещатицкая создали цветочное панно, которое приурочено к финалу ЛЧ.

А на Броварском проспекте на транспортной развязке возле станции метро "Черниговская" в Деснянском районе установили тематическое панно и начали обустраивать цветочную композицию.

Фото: facebook.com/zelenbud

24 мая на стадионе "Динамо" им. Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов между немецким клубом "Вольфсбург" и французским "Лионом".

Мужской финал состоится 26 мая на поле НСК "Олимпийский" между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Ожидается, что за время финальных игр Киев посетят около 50 тысяч иностранных туристов.

Фото: facebook.com/zelenbud

Как сообщалось, на время проведения мужского и женского финалов Лиги чемпионов в Киеве откроют фан-зоны, будет работать Фестиваль чемпионов и состоится масштабная трансляция матчей.

Ранее "Страна" сообщала, как "Олимпийский" готовят к Лиге чемпионов. Видео с высоты птичьего полета.

Также драки фанов и разгон по-шведски. Полиция, Нацгвардия и спасатели провели учения перед финалом Лиги чемпионов. Фоторепортаж.