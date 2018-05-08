Состояние черкасских школьников, которые во вторник утром 8 мая попали на больничные койки из-за отравления неизвестным веществом, стабильное. Рисков для их жизни нет.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который вместе с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун посетил учеников в Черкасской областной детской больнице.

"Состояние всех стабильное, в сознании, чувствуют себя удовлетворительно. Врачи сработали оперативно и профессионально. Все анализы сделаны. Рисков нет. Оказываем необходимую лабораторную и консультативную поддержку. Причины отравления выясняем. На данный момент загрязнений не выявлено, в воздухе загрязнений не выявлено. Это говорит о том, что то вещество, которое было применено, не находится ни в воздухе, ни на грунте, ни в воде. Далее более детальные исследования будут делать в лабораториях. Если оно еще есть, это вещество, то оно будет выявлено", - отметил Гройсман.

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Как сообщала "Страна", в Черкассах кроме школьников и учителей пострадали также два военных.

Мы писали, что анализ воды , которая могла стать причиной отравления, будет готов вечером.