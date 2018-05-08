В районе проведения операции Объединенных сил, сегодня 8 мая, около 01:00 часа ночи, сепаратисты обстреляли небольшой поселок Лоскутовка, который находится в Попаснянском районе Луганской области.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил приобрела признаки обострения.

"В результате обстрела в жилые дома, расположенные по улицам Первомайска и Харьковская, попало не менее 10 снарядов из крупнокалиберных орудий. Поврежден газопровод, водопровод и линии электропередач, 2 дома полностью разрушены, а еще 6 получили существенные повреждения. К счастью, обошлось без раненых,"- говорится в сообщении.

Также штаб уточняет, что на месте происшествия работали сотрудники Попаснянского отдела полиции, работники СБУ, Генеральная и областная прокуратуры, которые задокументировали последствия обстрела.

Факт обстрела внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированный по статье 258 УК Украины "Террористический акт".

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Одновременно сепаратисты заявили, что после обстрела в Горловке повреждены восемь домов, перебит газопровод.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе впервые ввели "красный" режим допуска из-за обстрела на КПВВ.

Также мы сообщали, что в Луганске заявили о "горячей стадии" боевых действий на Донбассе.