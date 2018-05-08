Генпрокуратура передала в суд дело экс-министра энергетики Ставицкого по краже комплекса "Пуща Водица" в Межигорье
Генпрокуратура Украины завершила расследование дела с участием экс-министра энергетики, бывшего главы НАК "Надра Украины" Эдуарда Ставицкого, которого подозревают в захвате комплекса отдыха "Пуща Водица" в Межигорье стоимостью 540 млн. гривен.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Следователями ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-председателя правления НАК "Надра Украины" Эдуарда Ставицкого, а также частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и директора ООО "Танталит", которые подозреваются в завладении по предварительному сговору группой лиц (в сговоре с Виктором Януковичем), государственным имуществом в особо крупном размере, а именно в завладении объектами комплекса отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн. грн., и в легализации имущества, добытого преступным путем", - сказано в сообщении.
По данным Сарган сегодня, 8 мая обвинительный акт по данному делу прокуратура отправила в суд для рассмотрения по существу.
Фото: facebook.com
Ставицкий живет в Израиле и по данным генпрокурора Юрия Луценко сменил фамилию на Розенберг.
Ранее "Страна" сообщала, что Луценко анонсировал заочные суды над экс-чиновниками времен Януковича уже в текущем году.
Также Генпрокуратура вызывает на допрос Януковича, Азарова и Ставицкого.