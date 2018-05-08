Сегодня, 8 мая, открывается 71-й Каннский кинофестиваль на Лазурном берегу Франции.

Фестиваль начнется с психологического триллера иранского режиссера Асгара Фархади "Все это знают". А значит, открытие впервые с 2004 года пройдет не на французском и не на английском языке.

Программа конкурсного фестиваля будет насыщенная, сообщают "Украинские новости".

"Догмен", режиссер Маттео Гарроне; "На войне", режиссер Стефан Бризе; "Образ и язык", режиссер Жан-Люк Годар; "Асако 1 и 2", режиссер Рюсуке Хамагути; "Удовольствие, любовь и бег", режиссер Кристоф Оноре; "Девушки солнца", режиссер Ева Хассон; "Пепельный – чистейший белый", режиссер Цзя Чжанкэ; "Магазинные воришки", режиссер Хирокадзу Корееда; "Капернаум", режиссер Надин Лабаки; "Горящий", режиссер Ли Чхан-дон; "Черный клановец", режиссер Спайк Ли; "Под Силвер-Лейк", режиссер Дэвид Роберт Митчелл; "Три лица", режиссер Джафар Панахи; "Холодная война", режиссер Павел Павликовский; "Счастливый Лазарь", режиссер Аличе Рорвахер; "Йомеддин", режиссер А. Б. Шоуки; "Лето", режиссер Кирилл Серебренников

В секции "Особый взгляд" (жюри Бенисио Дель Торо):

"Граница", Али Аббаси; "София", Мерьем Бенмбарек; "Щекотка", Эрик Метайе и Андреа Бескрон; "Пикник на обочине", Би Гань; "Манто", Нандита Дас; "Секс-лента", Антуан Дерозьер; "Девушка", Люка Дон; "Уста ангела", Ванесса Филхо; "Эйфория", Валерия Голино; "Моя любимая ткань", Гайа Жиже; "Друг", Ванури Кауй; "Браконьеры", Этьен Каллос; "В моей комнате", Ульрих Келер; "Ангел", Луис Ортега; "Нежное безразличие мира", Адильхан Эржанов.

Также "Страна" писала, что в рамках конкурсных программ Каннского международного кинофестиваля состоятся мировые премьеры двух украинских фильмов: "Донбасс" и "Женщина на войне".

В рамках программы "Каннская классика" планируется показ фильма "Космическая Одиссея" Стэнли Кубрика, которую представит Кристофер Нолан.

Кроме того, вне конкурсной программы будет впервые показана лента "Соло. Звездные войны: Истории" Рона Говарда и фильм "Ле-Гран Бан" Жиля Леллуша.

В 2018 году Каннский кинофестиваль ужесточил правила для участников: отменили предпремьерные показы для журналистов и кинокритиков и запретили селфи на красной дорожке.

Как сообщала "Страна", ранее появился полный состав жюри Каннского фестиваля из 9 представителей.