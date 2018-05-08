Сегодня открывается Каннский фестиваль. Полный список картин
Сегодня, 8 мая, открывается 71-й Каннский кинофестиваль на Лазурном берегу Франции.
Фестиваль начнется с психологического триллера иранского режиссера Асгара Фархади "Все это знают". А значит, открытие впервые с 2004 года пройдет не на французском и не на английском языке.
Программа конкурсного фестиваля будет насыщенная, сообщают "Украинские новости".
- "Догмен", режиссер Маттео Гарроне;
- "На войне", режиссер Стефан Бризе;
- "Образ и язык", режиссер Жан-Люк Годар;
- "Асако 1 и 2", режиссер Рюсуке Хамагути;
- "Удовольствие, любовь и бег", режиссер Кристоф Оноре;
- "Девушки солнца", режиссер Ева Хассон;
- "Пепельный – чистейший белый", режиссер Цзя Чжанкэ;
- "Магазинные воришки", режиссер Хирокадзу Корееда;
- "Капернаум", режиссер Надин Лабаки;
- "Горящий", режиссер Ли Чхан-дон;
- "Черный клановец", режиссер Спайк Ли;
- "Под Силвер-Лейк", режиссер Дэвид Роберт Митчелл;
- "Три лица", режиссер Джафар Панахи;
- "Холодная война", режиссер Павел Павликовский;
- "Счастливый Лазарь", режиссер Аличе Рорвахер;
- "Йомеддин", режиссер А. Б. Шоуки;
- "Лето", режиссер Кирилл Серебренников
В секции "Особый взгляд" (жюри Бенисио Дель Торо):
- "Граница", Али Аббаси;
- "София", Мерьем Бенмбарек;
- "Щекотка", Эрик Метайе и Андреа Бескрон;
- "Пикник на обочине", Би Гань;
- "Манто", Нандита Дас;
- "Секс-лента", Антуан Дерозьер;
- "Девушка", Люка Дон;
- "Уста ангела", Ванесса Филхо;
- "Эйфория", Валерия Голино;
- "Моя любимая ткань", Гайа Жиже;
- "Друг", Ванури Кауй;
- "Браконьеры", Этьен Каллос;
- "В моей комнате", Ульрих Келер;
- "Ангел", Луис Ортега;
- "Нежное безразличие мира", Адильхан Эржанов.
Также "Страна" писала, что в рамках конкурсных программ Каннского международного кинофестиваля состоятся мировые премьеры двух украинских фильмов: "Донбасс" и "Женщина на войне".
В рамках программы "Каннская классика" планируется показ фильма "Космическая Одиссея" Стэнли Кубрика, которую представит Кристофер Нолан.
Кроме того, вне конкурсной программы будет впервые показана лента "Соло. Звездные войны: Истории" Рона Говарда и фильм "Ле-Гран Бан" Жиля Леллуша.
В 2018 году Каннский кинофестиваль ужесточил правила для участников: отменили предпремьерные показы для журналистов и кинокритиков и запретили селфи на красной дорожке.
Как сообщала "Страна", ранее появился полный состав жюри Каннского фестиваля из 9 представителей.