Сегодня, 8 мая, открывается 71-й Каннский кинофестиваль на Лазурном берегу Франции. 
Фестиваль начнется с психологического триллера иранского режиссера Асгара Фархади "Все это знают". А значит, открытие впервые с 2004 года пройдет не на французском и не на английском языке.

Программа конкурсного фестиваля будет насыщенная, сообщают "Украинские новости".

  1. "Догмен", режиссер Маттео Гарроне;
  2. "На войне", режиссер Стефан Бризе;
  3. "Образ и язык", режиссер Жан-Люк Годар;
  4. "Асако 1 и 2", режиссер Рюсуке Хамагути;
  5. "Удовольствие, любовь и бег", режиссер Кристоф Оноре;
  6. "Девушки солнца", режиссер Ева Хассон;
  7. "Пепельный – чистейший белый", режиссер Цзя Чжанкэ;
  8. "Магазинные воришки", режиссер Хирокадзу Корееда;
  9. "Капернаум", режиссер Надин Лабаки;
  10. "Горящий", режиссер Ли Чхан-дон;
  11. "Черный клановец", режиссер Спайк Ли;
  12. "Под Силвер-Лейк", режиссер Дэвид Роберт Митчелл;
  13. "Три лица", режиссер Джафар Панахи;
  14. "Холодная война", режиссер Павел Павликовский;
  15. "Счастливый Лазарь", режиссер Аличе Рорвахер;
  16. "Йомеддин", режиссер А. Б. Шоуки;
  17. "Лето", режиссер Кирилл Серебренников

В секции "Особый взгляд" (жюри Бенисио Дель Торо):

  1. "Граница", Али Аббаси;
  2. "София", Мерьем Бенмбарек;
  3. "Щекотка", Эрик Метайе и Андреа Бескрон;
  4. "Пикник на обочине", Би Гань;
  5. "Манто", Нандита Дас;
  6. "Секс-лента", Антуан Дерозьер;
  7. "Девушка", Люка Дон;
  8. "Уста ангела", Ванесса Филхо;
  9. "Эйфория", Валерия Голино;
  10. "Моя любимая ткань", Гайа Жиже;
  11. "Друг", Ванури Кауй;
  12. "Браконьеры", Этьен Каллос;
  13. "В моей комнате", Ульрих Келер;
  14. "Ангел", Луис Ортега;
  15. "Нежное безразличие мира", Адильхан Эржанов.

Также "Страна" писала, что в рамках конкурсных программ Каннского международного кинофестиваля состоятся мировые премьеры двух украинских фильмов: "Донбасс" и "Женщина на войне". 

В рамках программы "Каннская классика" планируется показ фильма "Космическая Одиссея" Стэнли Кубрика, которую представит Кристофер Нолан.

Кроме того, вне конкурсной программы будет впервые показана лента "Соло. Звездные войны: Истории" Рона Говарда и фильм "Ле-Гран Бан" Жиля Леллуша.

В 2018 году Каннский кинофестиваль ужесточил правила для участников: отменили предпремьерные показы для журналистов и кинокритиков и запретили селфи на красной дорожке.

Как сообщала "Страна", ранее появился полный состав жюри Каннского фестиваля из 9 представителей.

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