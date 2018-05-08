Процедура введения миротворческой миссии на Донбасс будет длительной и займет несколько лет.

Об этом в Киее сегодня, 8 мая, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма, пишет "Интерфакс-Украина".

"По времени это настолько длительная процедура, я не знаю, выдержим мы или нет. Это практически несколько лет, только Совет безопасности ООН будет несколько лет, а потом нужно найти деньги, нужно найти людей, которые сюда приедут, потом через каждые полгода их нужно менять", - сказал он .

По словам Кучмы, это "сложная проблема", которую, по его мнению, нужно решать с Москвой. "А с Москвой решать нужно с помощью Соединенных Штатов Америки и Европы, чтобы она не вела себя, как сегодня, - я имею в виду пример того же "Северного потока", - добавил он.

По мнению представителя Украины в ТКГ, в случае введения миротворческой миссии, чтобы не допустить замораживание конфликта на Донбассе, ее нужно отправлять в том числе на украинско-российскую границу.

Ранее "Страна" сообщала, что cитуация на Донбассе приобрела признаки обострения - заявление штаба ООС.

Также представитель ОБСЕ Александр Хуг рассказал о проблемах на Донбассе после введения ООС и ситуации на Закарпатье.