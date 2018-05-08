Что происходит в Ереване во время триумфа Пашиняна. Фоторепортаж и видео "Страны"
Сегодня, 8 мая, армянский парламент утвердил кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За него проголосовали 58 депутатов.
Мы собрали подробности этого важного для Армении дня в онлайн-репортаже "Страны" из Еревана.
Также журналист "Страны" показала, что происходит на улицах Еревана после известия об избрании Пашиняна.
По Еревану ездят машины с флагом Армении. Машины, проезжающие мимо парламента, сигналят. Иногда выводят целые мелодии.
Много людей с флагами, которые вышли на улицы целыми семьями.
Фото: "Страна".
Как сообщала "Страна", на митинге в Ереване выступил лидер группы System of a Down, а Пашинян объявил внеочередной выходной.
Стало известно, что Путин встретится с Пашиняном в Сочи уже через неделю.
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