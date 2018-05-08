После ливня в Черкассах спасатели достают из воды автомобили, которые из-за больших луж не смогли выбраться на сухую часть дороги, и оказались затопленными.

Об этом сообщил представитель ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

На затопленной улице Королева заглохли три легковушки. С помощью аэродромного автомобиля за полчаса спасатели вытащили легковушки на сухой участок дороги.

В то же время поступило сообщение с улицы Смелянского. Там в водяной ловушке оказались пять легковых автомобилей и маршрутка, в салоне которой находились пассажиры.

Также на улице Сумгаитской спасатели отбуксировали еще три автомобиля попавших на затопленный ливнем участок дороги и не могли самостоятельно продолжить движение.

Фото: Костянтин Проценко/Facebook

Фото: Костянтин Проценко/Facebook

Фото: Костянтин Проценко/Facebook

Как сообщала "Страна", синоптики обещают дожди только на западе и в некоторых южных областях Украины.

Также "Страна" писала, что на утро после ливня и затопления города в Черкассах произошло массовое отравление школьников.