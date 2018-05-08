Надежда Савченко, внефракционный нардеп, которую обвиняют в подготовке терактов, требует от первых лиц страны обеспечить ей присутствие на заседаниях парламента.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

"Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной Рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады", - говорится в обращениях нардепа к генеральному прокурору Юрию Луценко, главе службы безопасности Василию Грицаку и председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

В пресс-службе нардепа отмечают, что будучи действующим народным депутатом, Надежда Савченко должна посещать заседания Верховной Рады Украины, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и выполнять другие возложенные на нее обязанности в соответствии с законодательством Украины.

В частности, Савченко требует обеспечить ей условия выполнения возложенных на нее обязанностей депутата, а именно - проведение рабочих встреч с помощниками-консультантами, обеспечение гражданам Украины свободного доступа к ней и возможности общаться со СМИ.

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