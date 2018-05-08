Ядовитое ЧП в Черкассах. Кроме школьников и учителей пострадали также два военных
Кроме учеников Черкасской СОШ №8, которые массово начали испытывать головокружение и терять сознание на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом.
Об этом с места события сообщил сайта vikka.ua журналист Вадим Комаров.
"Им стало плохо, они потеряли сознание. Сейчас проверяется военная часть, однако пока никаких результатов проверок нет", - говорит журналист.
"Есть несколько вариантов причин ЧП- выброс с одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозивший химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но из-за вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая именно из версий подтвердится - выяснят специалисты", - сообщил Вадим Комаров.
Пресс-служба ГосЧС в Черкасской области информирует, что по состоянию на 14:30, в лечебные учреждения госпитализированы 53 ученика и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.
Для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГосЧС.
Как сообщала "Страна", ранее стало известно,что кроме 53 школьников в Черкассах отравились и 2 учителя, анализ воды будет готов вечером.
Ранее Гройсман и Супрун выехали в Черкассы разбираться с массовым отравлением детей.
Мы писали, что полиция открыла уголовное дело после отравления 50 детей в Черкассах.