Кроме учеников Черкасской СОШ №8, которые массово начали испытывать головокружение и терять сознание на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом.

Об этом с места события сообщил сайта vikka.ua журналист Вадим Комаров.

"Им стало плохо, они потеряли сознание. Сейчас проверяется военная часть, однако пока никаких результатов проверок нет", - говорит журналист.



"Есть несколько вариантов причин ЧП- выброс с одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозивший химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но из-за вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая именно из версий подтвердится - выяснят специалисты", - сообщил Вадим Комаров.

Пресс-служба ГосЧС в Черкасской области информирует, что по состоянию на 14:30, в лечебные учреждения госпитализированы 53 ученика и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГосЧС.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно,что кроме 53 школьников в Черкассах отравились и 2 учителя, анализ воды будет готов вечером.

Ранее Гройсман и Супрун выехали в Черкассы разбираться с массовым отравлением детей.

Мы писали, что полиция открыла уголовное дело после отравления 50 детей в Черкассах.