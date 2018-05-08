Апелляционный суд Харькова оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым к 11 годам лишения свободы были приговорены два иностранца за ввоз 20 кг героина, который был скрыт в мебели.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Прокуратура области отстояла в апелляции приговор суда первой инстанции двум иностранцам, которые перевозили и хранили в мебели героин на продажу. Суд оставил мужчинам наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как рассказал прокурор отдела прокуратуры области Владимир Изотов, в апреле 2017 Киевский районный суд Харькова признал виновными гражданина Пакистана (1961 г.р.) и гражданина Испании (1978 г.р.) в приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта (ч.ч. 2,3 ст. 307 УК Украины).

Однако обвиняемые не согласились с таким приговором и обратились в апелляционный суд. Прокуратура и в апелляционной инстанции отстояла свою позицию.

В прокуратуре отметили, что летом 2014 пакистанец прибыл в Украину якобы для налаживания бизнеса по продаже мебели. Перед тем он кораблем из Пакистана отправил груз в Одессу. Осенью встретил его в порту и перевез автомобилем в Харьков.

Как выяснилось, во внутренних перегородках 3-х комодов, которые импортировали вместе с остальной мебелью, было спрятано более 20 кг героина. Конечной остановкой наркотиков должна была стать Италия. Именно для транспортировки и сопровождения мебели с наркотиками в Милан и приехал в Харьков второй фигурант дела - гражданин Испании.

Сначала злоумышленники запланировали перевезти в Италию наркотики, находившиеся в одном из комодов. Нашли фирму, занимавшуюся перевозкой различных товаров за границу. Транспортировать героин решили под видом экспорта украинской мебели. Для этого приобрели аналогичный пакистанскому комод одного из отечественных мебельных производителей. Сделали в нем соответствующий тайник с героином и упаковали. Однако отправить не успели. Наркотики обнаружили во врем обысков у фигурантов дела.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове безработный продавал наркотики через сеть патрульных самим полицейским.

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