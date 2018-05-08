Житель Вишневого Киевской области с ножом напал на сотрудника общественного формирования "Департамент охраны". Об этом сообщает пресс-служба полиции в области в Facebook.

Согласно информации, по спецлинии "102" около 06:00 поступило сообщение, что в одной из многоэтажек на 9-м этаже выбивают дверь. Рядом с домом находился наряд патрульных.

Бойцы пришли на место вызова, перед ними стояли трое мужчин. Сотрудники попросили их предъявить документы. Двое из них показали, а третий начал вести себя агрессивно и выкрикивал оскорбительные слова.

Потом он достал нож и набросился на одного из бойцов, нанес ему коло-резаные раны и пытался сбежать. Однако его успели задержать.

Как выяснилось, нападавшим оказался местный житель, который находится под следствием за совершение разбойного нападения.

Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. То есть, утром, когда произошло нападение, он должен был находиться по месту жительства.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Черкассах мужчина с ножом ранил трех полицейских.

Также "Страна" писала, что на ж/д вокзале Киева мужчине всадили нож в голову.