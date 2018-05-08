В Черкассах 53 ученика и 2 учителя (данные ГосЧС на 14.30 8 мая - Прим.Ред.) были срочно госпитализированы из ОШ №8 после массовых обмороков на школьной линейке в честь Дня памяти и примирения. По состоянию на 14:00, 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полицейских, для определения причины отравления химико-радиологическая лаборатория ГосЧС провела на территории школы замеры воздуха на содержание опасных химических веществ, но ничего не нашла.

Также лаборатория Госпродпотребслужбы Черкасс взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды. Результаты исследований ожидаются в 16:00.

В то же время для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГосЧС.

Фото: Татьяна Сухенко/Facebook

Фото: procherk.info/news

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Как сообщала "Страна", премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вылетает в Черкассы для выяснения ситуации на месте. Вместе с ним отправилась и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.