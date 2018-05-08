Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай, где встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Встреча лидеров состоялась в китайском городе Далянь, где они обменялись мнениями по текущим проблемам.

Ким Чен Ын надеется урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Он отметил, что у КНДР не будет потребности в наличии ядерного оружия, если другие стороны откажутся от враждебной политики.

Ким Чен Ын также выразил надежду на доверие, которого поможет добиться диалог между КНДР и США. Си Цзиньпин высказал поддержку курсу Северной Кореи, а также заметил, что встреча будет способствовать развитию двухсторонних отношений между странами.

Ранее Центральный комитет коммунистической партии Китая выступил с революционной инициативой. Он предложил отменить лимит на два последовательных срока для председателя и вице-председателя Китайской Народной Республики