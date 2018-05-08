В столице в ближайшие три дня ограничат движение транспорта по проспекту Павла Тычины в Днепровском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

"9, 10 и 11 мая с 07:00 до 19:00 в связи с устройством асфальтобетонного покрытия на проспекте Павла Тычины будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Ранее "Страна" сообщала, что во время финала Лиги чемпионов в Киеве перекроют центр города. Список улиц.

Также в Киеве ограничат движение через перекресток Дарницкого и Харьковского шоссе.

Кроме того, в столице ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводам у моста Северного.