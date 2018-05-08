В Киеве здания Верховной Рады и Кабмина частично остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводной сети, которая произошла во вторник, 8 мая.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Изначально поступила информация про залитый водой подвал в ресторане по ул. Грушевского, 16. Ремонтная бригада обнаружила скрытую утечку воды.

Водоснабжение было отключено, утечка ликвидирована.

Однако есть необходимость в проведении ремонтных работ, которые предусматривают разрыть проезжую часть. Работы планируют провести 10 мая.

В результате аварии ряд зданий по-прежнему остаются без централизованного водоснабжения.

"Объекты, которые частично остались без воды: ул. Грушевского, 5 (1 ввод в Верховную Раду), ул. Грушевского, 12 (1 ввод до Кабмина). Объекты, которые остались без воды: ул. Грушевского,14 (редакция газеты "Урядовый курьер"), ул. Грушевского, 16 (жилой дом на 7 квартир), ул. Грушевского, 18 (Управление делами Верховной Рады)", - уточнили в пресс-службе столичного водоканала.

Напомним, на 10 мая, запланировано заседание правительства.

А сегодня, премьер Украины Владимир Гройсман вылетел в Черкассы из-за массового отравления школьников.

Как сообщала "Страна", в школе Черкасс на линейке в честь Дня примирения 17 детей потеряли сознание. Известно про отравление неизвестным веществом 51 ребенка, полицейские открыли уголовное дело по факту нарушения норм санитарии.