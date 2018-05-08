В сети появились кадры госпитализации школьников, отравившихся в Черкассах.

Видео на своем Youtube канале разместил Nik Faist.

На видеокадрах видно, как к школе подъезжают скорые и медики готовят детей к госпитализации.

Вокруг здания школы работают полицейские. На видео заметно, как они обследуют территорию учебного заведения.

Видео: youtube.com

Напомним, количество детей, которые отравились неизвестным веществом в Черкассах, увеличилось до 51, из них 11 находятся в реанимации.

В Черкассах произошло отравление детей, некоторые из них начали терять сознание во время школьной линейки в местной СШ № 8.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман и Супрун выехали в Черкассы разбираться с массовым отравлением детей.

Также полиция открыла уголовное дело после отравления 50 детей в Черкассах.