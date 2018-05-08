Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с "Приватбанка" 500 миллионов гривен в пользу бывшей жены экс-владельца банка Елены Боголюбовой.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Первую победу Боголюбова одержала 1 ноября 2017 года, когда Октябрьский районный суд Днепропетровска частично удовлетворил ее иск к "Приватбанку": разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с "Приватбанка" в пользу Елены Боголюбовой 15,7 млн долларов, 1,8 млн евро и 30,4 млн грн (суммарно - 500 млн грн).

13 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил жалобы Приватбанка и НБУ на решение суда первой инстанции.

Нацбанк намерен обжаловать решение в кассационном порядке.

Напомним, 22 декабря 2016 года средства Елены Боголюбовой, как связанного с акционерами лица, были списаны со счетов в Приватбанке.

Экс-совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов публично рассказывал, что в ходе национализации Приватбанка были принудительно конвертированы в акции банка все средства, в т.ч. вклады его бывшей жены, с которой он развелся 11 лет назад.

Как сообщала "Страна", суд арестовал заводы Боголюбова и Коломойского по делу Приватбанка.

Напомним также, что в Минфине показали письмо с невыполненными обещаниями Коломойского и Боголюбова по Приватбанку.