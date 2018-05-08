Избранный сегодня парламентом Армении новый премьер-министр страны Никол Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным 14 мая.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" со ссылкой на хорошо информированные источники.

Встреча состоится в Сочи. "Это станет еще одним доказательством отсутствия антироссийской риторики в армянском протесте", - сообщил наш источник.

До этого президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна со вступлением в должность премьер-министра Армении.

Источники "Страны" в Республиканской партии Армении рассказали, что внутри фракции были прения о том, как следует голосовать. Одни считали, что за Пашиняна должны проголосовать все депутаты. Другие - что нужно дать минимально необходимое количество голосов. Решение голосовать за "кандидата от народа" на данном этапе сомнению не подвергалось.

Ранее "Страна" сообщала, что Никол Пашинян возглавил Армению. Онлайн-репортаж "Страны" из Еревана.

Также "А политиканы в Украине рассказывают басни". Саакашвили воодушевился примером Армении.