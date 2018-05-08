Служба безопасности Украины проводит обыски у руководителей Коммунистической партии в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, во время следственных действий обнаружили "агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима".

В СБУ утверждают, что эти материалы "планировались на заказ российских кураторов для публичного распространения 9-го мая, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений".

СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены.

По данным ведомства, правоохранители установили "механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", а также получили информацию о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше не смогли запретить коммунистическую партию.

Также в Киеве радикалы из "Нацкорпуса" избили коммунистов за раздачу листовок.