В Черкассах 53 ребенка и несколько взрослых попали в больницу из-за странного массового отравления. И, хотя все живы, ситуация настолько серьезна, что в город выехали первые лица страны, а президент созвал экстренное совещание.

"Страна" собрала всю известную на данный момент информацию об этом ЧП.

Что произошло в Черкассах

Началось все с того, что в средней школе № 8 во время линейки в честь Дня примирения (официальный эрзац Дня победы 9 мая) сразу 17 детей потеряли сознание.

Троих отвезли в больницу - они пожаловались на тошноту и головокружение. Потом "скорая" забрала еще 15 человек. Ближе к полудню стало известно, что пострадал 53 ребенка и два учителя. 11 детей находятся в реанимации.

Фото: Facebook.com

Все пострадавшие — ученики 2-7 классов.

Позже местные СМИ сообщили, что в больнице двое военных, которые служат в расположенной неподалеку воинской части. Ее тоже сейчас проверяют. Рядом со школой и частью находится железнодорожный вокзал.

На место происшествия выехали отряды спасателей по химической, бактериологической и даже радиационной защите. Он провели анализ воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов и ядовитых веществ.

Ничего этого обнаружено не было.

Фото: Facebook.com

Позже в сети появился видеоролик госпитализации школьников. Видео на своем Youtube канале разместил пользователь Nik Faist.

На видеокадрах видно, как к школе подъезжают скорые и медики готовят детей к госпитализации.

Вокруг здания школы работают полицейские. На видео заметно, как они обследуют территорию учебного заведения.

Видео: youtube.com

Реакция властей

Полиция открыла уголовное дело по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В Черкассы срочно выехали премьер-министр Владимир Гройсман и министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Местные СМИ уже начали публиковать фото "доктора Гройсмана" в белом халате. С ним в компании Супрун.

"Дети, наверное, в шоке от такой толпы", - пишет паблик "Типичные Черкассы".

По информации главы Минздрава, пострадавших детей - 50 человек. Те, которые находятся в реанимации - стабильны. За пределами школы пострадавших нет.

"По состоянию на сейчас, по уточненной информации, госпитализированы 50 детей и 2 взрослых. 11 детей находятся в реанимации, все стабильны. У всех пострадавших наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

Отравление произошло локально на территории школы, где проходила

линейка. По ее пределами пострадавших нет. Дети, пострадавшие -

разного возраста и отравились на улице или в помещении школы", - написала и.о. министра в Facebook.

Информацию от местных СМИ об отравлении военных Супрун не прокомментировала.



Экстренное совещание по отравлению собралось и у президента. Был также глава СБУ - по всей вероятности, на Банковой не исключают искусственного характера отравления.

"Председатель СБУ, руководитель Госслужбы чрезвычайных ситуаций и председатель Черкасской ОГА доложили Президенту о ситуации с отравлением детей. Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с Премьер-министром", - написал в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Почему произошло отравление

Помимо приоритетной версии - "отравления неизвестным веществом" - есть и более конуретные предположения.

Так, местный ресурс "Викка" со ссылкой на спасателей пишет, что причиной отравления мог быть выброс из одного из промышленных предприятий.

Еще один вариант - разгерметизация автомобильной цистерны, перевозивший химикаты. Стоит отметить, что в Черкассах вчера шли сильные дожди - и утечка химикалий могла попасть куда угодно.

"Возможно, выброс был еще вчера, но из-за вчерашних ливней вещества могли осесть на землю. Какая именно из версий подтвердится - выяснят специалисты", - сообщает издание.

ЧП в Днепропетровской области

Одновременно странная история с детьми произошла в городе Новомосковске Днепропетровской области. Там стало плохо 19 ученикам местной школы №6 - и тоже на школьной линейке.

На мероприятии, которое началось в 8-00 утра, дети почувствовали недомогание, у кого-то кружилась голова. Правда, в отличие от Черкасс, сознания никто не терял Руководство школы вызвало "скорую помощь".

В течение нескольких минут после вызова школу приехали несколько машин, которые оказали детям всю необходимую медицинскую помощь.

Все дети, которым стало плохо, учились в разных классах и перед мероприятием, которое приуроченное Дню памяти и примирения, еще не посещали школьную столовую.

Медики диагностировали у 18 детей вегетососудистый пароксизм и их не госпитализировали, только оказали помощь на месте. Одному ребенку 2005 года рождения бригада скорой помощи поставила диагноз "невротическая реакция". Он., был госпитализирован в детское отделение Новомосковской городской больницы, а после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Где еще травились люди

В Украине нередко случаются вспышки пищевых отравлений. Зачастую причина в том, что в заведениях общественного питания не соблюдают санитарные нормы. Только в 2017 году произошло несколько громких случаев массового отравления.

В октябре 2017 года в Ивано-Франковске в детском саду "Ласточка" произошло массовое отравление детей и сотрудников. Признаки пищевого отравления появились у 11 детей и 4взрослых. Оказалось, что причиной была сальмонелла. На время расследования садик временно закрывали.

В сентябре 2017 года случилось массовое отравление в одной из киевских гимназий. Более 200 учащихся начальной школы не пришли на уроки. Около 20 родителей обратились к врачам по поводу здоровья своих детей.

Накануне ученики 59-й гимназии обедали в столовой, а через несколько часов у детей появились признаки пищевого отравления. Утром следующего дня из 518 детей почти половина не пришла на занятия. У детей была температура, рвота, слабость. Причина – кишечная палочка в рыбных котлетах.

Также в сентябре во Львове 56 человек отравились рыбой, среди них 7 детей. Причина отравления – сальмонеллез. Все пострадавшие ели копченую рыбу, которую приобрели на местном привокзальном рынке. Как выяснилось впоследствии, продавец, торговавшая этой рыбой, коптила ее сама в антисанитарных условиях.

В июле 2017 года дети отравились гречневой кашей в Бердянске. Дети воинов АТО отдыхали в оздоровительном лагере "Лазурный", где и отравились в столовой. Пострадал 261 ребенок, 30 детей с признаками пищевого отравления госпитализированы. У детей наблюдались такие симптомы, как диарея, тошнота, незначительное повышение температуры, слабость. Как выяснилось, по итогам проверок в июне и июле заведение не было готово к функционированию и приему детей, что подтверждают соответствующие акты, которые комиссия передала руководству "Лазурного". Однако администрация лагеря все равно приняла на отдых детей.

В июле на Прикарпатье жертвами пищевого отравления стали 34 туриста, в основном иностранцы, их госпитализировали в Верховинскую ЦРБ. Из них 26 детей 8 взрослых. Среди пострадавших количество граждан Федеративной Республики Германия - 14 человек, Республики Польша - 11 человек и 9 украинцев. Они отдыхали в оздоровительном комплексе "Сияние Карпат", что в селе Красноилье Верховинского района. Всего в комплексе находились около 152 человек. Позже в полиции сообщили, что все пострадавшие отравились кондитерскими изделиями.

В июне 2017 года в Киеве произошло массовое отравление суши. Пострадали 39 человек. Причиной послужил сальмонеллез. Источником отравления были суши из ресторана "Евразия". При проверках Госпродпотребслужбой были выявлены многочисленные нарушения законодательства. В итоге Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей приостановила работу заведения.

К слову, в феврале уже этого года еще пять человек жаловались на отравление в результате посещения ресторана этой же сети. Однако в этом случае проверка не выявила патогенных микроорганизмов в проверенных образцах.

В апреле 2017 года массовое отравление произошло в Конотопе. Вспышка кишечной инфекции поразила 58 детей и 5 взрослых. 6 апреля в инфекционное отделение Конотопской ЦРБ с признаками пищевого отравления были госпитализированы трое детей, а наследующий день – еще один ребенок.

8 апреля с жалобами на здоровье обратилась одна из учителей группы продленного дня, но ее состояние позволило обойтись без госпитализации. 9 апреля была госпитализирована мать одного из учеников. Причиной оказался золотистый стафилококк.