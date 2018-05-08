В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер", который уже успел вызвать живое обсуждение пользователей интернета из-за ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

"Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, которыми, как правило, ветхозаветные концерты вроде "голубого огонька" - являются никак не свободой слова, не точкой зрения, а действиями, которые направлены на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды, а тем более - пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения ", - отмечает регулятор.

Отрывок из анонса праздничного концерта, который выйдет в эфир 9 мая

В Нацсовете призвали вещателей взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, "не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем сограждан - о ценности жизни и высокой стоимости мира".

Напомним, что в ролике "Интера" звучат следующие слова:

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", - произносит ведущий Андрей Доманский.

"И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так! Нас много!" - говорит со сцены его коллега Анастасия Даугуле.

После этих слов представители праворадикальный партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого высказали прямые угрозы телеканалу: "Если власть не способна остановить эту пропаганду российского шовинизма, то мы, "Национальный корпус" оставляем за собой право на любые действия по защите информационной безопасности страны", - говорится на странице "Национального корпуса" в соцсетях.

Как сообщала "Страна", сегодня 8 мая Украина чествуют память жертв Второй мировой войны. Официальным символом сегодняшнего дня стал цветок мака. Этим венком украшен монумент "Родины-матери" в Киеве.