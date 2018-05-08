Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне анонсировал выход пятой части кинофраншизы "Рэмбо", премьера которой запланирована на осень 2019 года. Соответствующий постер с надписью "Рэмбо V" артист опубликовал в своем Instagram.

По данным портала Screen Daily, съемки фильма стартуют в сентябре 2018-го и пройдут в Лондоне, Болгарии и на Канарских островах.

Продюсерами картины выступят Ави Лернер (ранее продюсировал "Рэмбо-4") и Кевин Кинг, автор сценария – Мэтт Чирулник. Режиссер ленты будет объявлен в ближайшее время.

По сюжету, Рэмбо в исполнении Сталлоне, живущий на ранчо в штате Аризона, отправляется в Мексику, где похитили дочь его друга. Там он вступает в схватку с местным преступным картелем.

Главный герой знаменитой франшизы - ветеран Вьетнамской войны, экс-боец отряда Зеленых беретов Джон Рэмбо, который выполняет трудные миссии в разных странах мира.

Первый фильм серии - "Рэмбо: Первая кровь" - вышел на экраны в 1982 году.

Ранее "Страна" писала о том, что Сильвестр Сталлоне показал любимые упражнения в спортзале.

Также мы сообщали, что Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки почти за полмиллиона долларов.