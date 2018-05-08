По факту массового отравления детей в одной из школ Черкасс открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города на странице в Facebook.

По состоянию на 12.00 госпитализированы уже 51 ребенок.

Уголовное производство открыто по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Причины ухудшения состояния у детей устанавливаются.

facebook.com/UA.National.Police

Ранее "Страна" писала, что по состоянию на 11 часов утра в областную больницу было госпитализировано 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом.