Премьер-министр Украины Владимир Гройсман срочно выехал в Черкассы в связи с массовым отравлением детей неизвестным веществом в средней школе №8. Об этом он написал в своем микроблоге Тtwitter.

Компанию премьеру составит и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, которая также направилась на место происшествия, о чем сообщила в соцсети.

Фото: twitter.com

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил установить причину отравления детей в Черкассах и оказать неотложную медицинскую помощь, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Фото: facebook.com

"Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром", - написал Цеголко в соцсети.

Пресс-секретарь Президента также отметил, что глава СБУ, руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и глава Черкасской обладминистрации доложили Порошенко о ситуации с отравлением детей в Черкассах.

Ранее "Страна" писала о том, что массовые обмороки детей произошли сегодня утром также на линейке в одной из школ Новомосковска.

Также мы сообщали о том, что Черкассы накрыло небывалым ливнем и градом.