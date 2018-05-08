Лишенный украинского гражданства, лидер "Руха нових сил" Михаил Саакашвили пожелал Армении удачи после выборов премьера от оппозиции Николы Пашиняна и заявил о "баснях" украинских политиков о невозможности смены власти путем мирных акций протеста.

Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

"И пусть после этого доморощенные политиканы в Украине рассказывают басни про невозможность изменений через мирные акции. Сейчас начинается главное - выборы, чтобы привести молодую команду + радикальные антиолигархические изменения = быстрая модернизация Армении", -написал он.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Ранее "Страна" сообщала, что Никол Пашинян возглавил Армению. Онлайн-репортаж "Страны" из Еревана.

Также мы писали, что правящая партия Армении решила поддержать Пашиняна на выборах премьера.