Президенту России Владимиру Путину понравился новый автомобиль российского производства проекта "Кортеж" и он планирует использовать его в будущем для своих передвижений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут Известия.

"Понравился. Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем",- пояснил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков привел заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что осенью будут выставлены на продажу все модели автомобилей этого проекта.

"Это и микроавтобусы, и короткий вариант, и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки",- отметил Песков.

В ходе церемонии инаугурации 7 мая Владимир Путин впервые использовал не традиционный Mercedes, а черный лимузин из проекта "Кортеж", на котором глава государства выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.

По проекту "Кортеж" было создано семейство автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. В линейку вошли лимузин, седан и минивэн. Автомобили получили имена по названию кремлевских башен - "Сенат", "Арсенал" и "Комендант".

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко заявил, что Путин хочет отвоевать Украину и вернуть СССР.

Также мы сообщали, что новый автомобиль президента России назвали в честь одной из кремлевских башен.