Варшава не сделала никаких шагов навстречу Киеву для разрешения спорных исторических вопросов.

Об этом сказал глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович в интервью УНН.

Напомним, в Польше осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА. В Украине, в свою очередь, критикуют подобные заявления.

"Ситуация принципиально не изменилась. Сейчас в этом плане наблюдается определенное затишье. Но никаких шагов, цель которых разрядить ситуацию, с польской стороны не было сделано", — сказал он.

По его словам, до сих пор не отменен Конституционным судом Польши закон, которым вводится уголовная ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. При этом глава ИНП считает, что польские власти используют этот закон для давления на журналистов.

"А сейчас приближается 11 июля, когда в Польше на государственном уровне будут отмечать очередную годовщину событий на Волыни, и я боюсь, что мы станем свидетелями очередного всплеска различных политических заявлений и публикаций в СМИ, касающихся польско-украинской темы", — отметил Вятрович.

До этого Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. В ответ Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. По мнению украинских парламентариев, это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович написал письмо-жалобу в Adidas на новую спортивную форму с гербом СССР.

Также Вятрович заявил, что Бубенчик имел право убивать "беркутовцев".